15 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов 45 минут на Центральной площади (у здания правительства Тюменской области) начнется открытие Всероссийского дня бега "Кросс нации".
В Тюмени в 12 часов в "Олимпийской ребячке" начнется официальное открытие форума "Слет успешных предпринимателей".
В Тюмени в 17 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытие театрального сезона "Театр/".
В Тюмени в Центре "Тюмень-дзюдо" пройдет первенство Тюмени среди спортсменов в возрасте от 15 до 21 года.
В Тюмени в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) пройдет торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадета.
Этот день в истории:
1783 - в Лондоне секретарь Неаполитанского посольства Винсент Лунарди совершил первый в Англии полет на воздушном шаре.
1792 - Наполеон прибыл в Аяччо и вновь стал командиром батальона волонтеров.
1805 - Россия объявила первую войну Наполеону.
1890 - родилась королева детектива – английская писательница Агата Кристи (настоящее имя - Агата Миллер).
1916 - в битве на Сомме англичане впервые применили в бою танки.
1925 - родился Кирилл Лавров, артист театра и кино.
1946 - родился Оливер Стоун, американский сценарист и кинорежиссер.
1971 - несколько любителей природы из Канады и США создали международную экологическую организацию "Гринпис" (Зеленый мир).
1993 - Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
2000 - в Сиднее открылись XXVII Олимпийские игры, последние в ХХ веке.
2000 - китайские археологи нашли могилу Чингисхана.