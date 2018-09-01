15 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 45 минут на Центральной площади (у здания правительства Тюменской области) начнется открытие Всероссийского дня бега "Кросс нации".

В Тюмени в 12 часов в "Олимпийской ребячке" начнется официальное открытие форума "Слет успешных предпринимателей".

В Тюмени в 17 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытие театрального сезона "Театр/".

В Тюмени в Центре "Тюмень-дзюдо" пройдет первенство Тюмени среди спортсменов в возрасте от 15 до 21 года.

В Тюмени в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) пройдет торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадета.

Этот день в истории:

1783 - в Лондоне секретарь Неаполитанского посольства Винсент Лунарди совершил первый в Англии полет на воздушном шаре.

1792 - Наполеон прибыл в Аяччо и вновь стал командиром батальона волонтеров.

1805 - Россия объявила первую войну Наполеону.

1890 - родилась королева детектива – английская писательница Агата Кристи (настоящее имя - Агата Миллер).

1916 - в битве на Сомме англичане впервые применили в бою танки.

1925 - родился Кирилл Лавров, артист театра и кино.

1946 - родился Оливер Стоун, американский сценарист и кинорежиссер.

1971 - несколько любителей природы из Канады и США создали международную экологическую организацию "Гринпис" (Зеленый мир).

1993 - Майкл Джексон впервые выступил в Москве.

2000 - в Сиднее открылись XXVII Олимпийские игры, последние в ХХ веке.

2000 - китайские археологи нашли могилу Чингисхана.