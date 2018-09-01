16 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в социально-гуманитарном институте ТюмГУ (ул. Республики, 9) начнется открытый турнир по "Что? Где? Когда?" в честь 88-летия ТюмГУ.

В Тюмени в "Олимпийской ребячке" пройдет форум "Слет успешных предпринимателей".

В Ялуторовске пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту (мотокросс) памяти В.Е. Атрощенко.

Этот день в истории:

1745 - родился русский полководец Михаил Кутузов, первый военачальник, сумевший выиграть войну у Наполеона.

1812 - в занятой Наполеоном Москве начались пожары.

1943 - советские войска окончательно овладели Новороссийском.

1945 - родился артист эстрады Евгений Петросян.

1953 - родился американский киноактер Микки Рурк.

1956 - родился фокусник Дэвид Копперфильд.