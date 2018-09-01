16 сентября - события дня
В Тюмени в 16 часов в социально-гуманитарном институте ТюмГУ (ул. Республики, 9) начнется открытый турнир по "Что? Где? Когда?" в честь 88-летия ТюмГУ.
В Тюмени в "Олимпийской ребячке" пройдет форум "Слет успешных предпринимателей".
В Ялуторовске пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту (мотокросс) памяти В.Е. Атрощенко.
Этот день в истории:
1745 - родился русский полководец Михаил Кутузов, первый военачальник, сумевший выиграть войну у Наполеона.
1812 - в занятой Наполеоном Москве начались пожары.
1943 - советские войска окончательно овладели Новороссийском.
1945 - родился артист эстрады Евгений Петросян.
1953 - родился американский киноактер Микки Рурк.
1956 - родился фокусник Дэвид Копперфильд.