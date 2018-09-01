17 сентября - события дня
В Тюмени пройдет заседание президиума правительства области.
В Тюмени в городской поликлинике № 17 пройдет Европейская неделя раннего выявления злокачественных новообразований головы и шеи.
Этот день в истории:
1773 год - Емельян Пугачев, принявший имя императора Петра III, обнародовал манифест, которым он жаловал казаков старинными вольностями и привилегиями.
1920 год - при вузах советской России были созданы рабочие факультеты – рабфаки.
1922 год - в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.
1922 год - в Москве состоялся первый в России радиоконцерт. Начало вещания "Радио Москва".
1934 год - фирма RCA Victor выпустила первую долгоиграющую грампластинку со скоростью вращения 33 1/3 оборота в минуту.
1941 год - Государственный комитет обороны принял постановление "О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР".
1988 год - в корейском Сеуле начались XXIV Олимпийские игры.
2002 год - в южную шахту так называемой Погребальной камеры царицы, что в центральной части пирамиды Хеопса, запущен управляемый миниатюрный робот.