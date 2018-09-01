17 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пройдет заседание президиума правительства области.

В Тюмени в городской поликлинике № 17 пройдет Европейская неделя раннего выявления злокачественных новообразований головы и шеи.

Этот день в истории:

1773 год - Емельян Пугачев, принявший имя императора Петра III, обнародовал манифест, которым он жаловал казаков старинными вольностями и привилегиями.

1920 год - при вузах советской России были созданы рабочие факультеты – рабфаки.

1922 год - в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.

1922 год - в Москве состоялся первый в России радиоконцерт. Начало вещания "Радио Москва".

1934 год - фирма RCA Victor выпустила первую долгоиграющую грампластинку со скоростью вращения 33 1/3 оборота в минуту.

1941 год - Государственный комитет обороны принял постановление "О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР".

1988 год - в корейском Сеуле начались XXIV Олимпийские игры.

2002 год - в южную шахту так называемой Погребальной камеры царицы, что в центральной части пирамиды Хеопса, запущен управляемый миниатюрный робот.