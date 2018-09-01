В Отделении Тюмень Банка России пройдет День открытых дверей

День открытых дверей состоится в Отделении Тюмень Уральского ГУ Банка России ( ул. Володарского, 48) 22 сентября c 10 до 18 часов. Организаторы представят различные программы для всех возрастов – от дошкольников до пенсионеров.

Для самых маленьких – мультфильмы и игры, для школьников – лекции, викторины и конкурсы, интерактивная программа "Кассовый работник", для взрослых – экскурсия по музейной экспозиции и финансовые консультации. Гости узнают интересные факты из истории денег, как принять верное решение при выборе финансовых услуг и не стать жертвой мошенников. У посетителей будет возможность самим пересчитать монеты и проверить подлинность банкнот на специальном оборудовании, а также сделать фото в инкассаторской машине и кабинете управляющего отделением Государственного Банка конца XIX века. В мероприятии примут участие волонтеры финансового просвещения – студенты ТюмГУ, а представители регионального отделения "Финпотребсоюз" представят свой проект – деловую игру "Денежный поток".

День открытых дверей проходит во всех отделениях Банка России третий раз, цель мероприятия – финансовое просвещение граждан различных возрастов.

Записаться на просветительскую программу в Отделении Тюмень можно по 20 сентября в рабочие дни по телефону: (3452) 497-397.