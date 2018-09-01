  • 16 сентября 201816.09.2018воскресенье
  • USD68,2826
    EUR79,9521
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер юго-западный

Состояние противопаводковых дамб изучили в Уватском районе

Экономика, 18:01 16 сентября 2018

www.uvatregion.ru

Противопаводковая круговая дамба в Увате нуждается в восстановлении. Этот вопрос рассмотрели глава Уватского района Сергей Путмин и начальник управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн в ходе рабочей встречи, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Предварительно принято решение по подготовке заявки на получение федеральной субсидии на проведение капитального ремонта круговой дамбы в Увате. Администрацией Уватского района проведена тщательная работа по оформлению проектной документации, которая в настоящее время проходит государственную экспертизу. Эти документы, а также наличие необходимого софинансирования в областном бюджете, являются основополагающими, чтобы обратиться в Федеральное агентство водных ресурсов. Направить соответствующую заявку и обосновывающие материалы мы планируем в начале следующего года", – сообщил Александр Рейн.

Общая стоимость капитального ремонта составит около 190 миллионов рублей. Из федерального бюджета возможно получить до 22%.

Всего в Тюменской области находятся 187 гидротехнических сооружений, 90% из них – в собственности муниципалитетов. В частности, в Уватском районе насчитывается 5 дамб.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:01 16.09.2018Состояние противопаводковых дамб изучили в Уватском районе
16:32 16.09.2018Молодь стерляди выпустили в Тобол
08:32 16.09.2018Тюменские бизнесмены посетят международную выставку в Сургуте
12:33 15.09.2018Новые корпуса птицефабрики "Тюменский бройлер" введут в эксплуатацию в сентябре