Состояние противопаводковых дамб изучили в Уватском районе

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Противопаводковая круговая дамба в Увате нуждается в восстановлении. Этот вопрос рассмотрели глава Уватского района Сергей Путмин и начальник управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн в ходе рабочей встречи, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Предварительно принято решение по подготовке заявки на получение федеральной субсидии на проведение капитального ремонта круговой дамбы в Увате. Администрацией Уватского района проведена тщательная работа по оформлению проектной документации, которая в настоящее время проходит государственную экспертизу. Эти документы, а также наличие необходимого софинансирования в областном бюджете, являются основополагающими, чтобы обратиться в Федеральное агентство водных ресурсов. Направить соответствующую заявку и обосновывающие материалы мы планируем в начале следующего года", – сообщил Александр Рейн.

Общая стоимость капитального ремонта составит около 190 миллионов рублей. Из федерального бюджета возможно получить до 22%.

Всего в Тюменской области находятся 187 гидротехнических сооружений, 90% из них – в собственности муниципалитетов. В частности, в Уватском районе насчитывается 5 дамб.