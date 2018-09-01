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Тюменский фильм "Молодость" заинтересовал Первый студенческий телеканал

Общество, 08:24 15 сентября 2018

Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Первый студенческий телеканал обратил внимание на короткометражный фильм "Молодость". Модераторы связались с авторами в социальных сетях и предложили федеральный эфир.

У авторов картины был выбор — отправить кино на фестивали и сделать закрытым для просмотра широкой аудитории или опубликовать в сети. "За год актуальность фильма может потеряться. Мы хотели показать наш фильм как можно скорее, рассказать, как и чем живет молодежь в Тюмени. Наша цель сейчас сделать так, чтобы его увидели как можно больше людей", — поделился один из авторов фильма Иван Кармацкий.

Фильм "Молодость" можно посмотреть по ссылке, на сегодня видео набрало уже 145 тысяч просмотров.

Напомним, что над фильмом работали всего пять человек - Кирилл Киреев, Иван Кармацкий, Алёна Нечетова, Юлия Кисилева и Нина Копылова — представители трех молодежных организаций города Тюмени.

Первый студенческий телеканал — канал, где молодежь производит контент для молодежи. Это площадка для молодых медийщиков, где они могут практиковаться в журналистике на федеральном уровне.

Канал начал свое вещание 25 февраля 2018 года. На данный момент в создании эфира телеканала участвуют 28 университетов от Калининграда до Южно-Сахалинска, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".

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