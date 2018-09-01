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В Заводоуковске открыта фотовыставка "Маленькие истории большой страны"

Общество, 09:23 15 сентября 2018

Заводоуковский Краеведческий-Музей | Фото: Заводоуковский Краеведческий-Музей

Лучшие работы фотоконкурса "Маленькие истории большой страны", посвященного 74 годовщине образования Тюменской области представлены в музее Заводоуковска, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Участники конкурса представили фотоснимки с изображением любимых мест и уголков малой родины - Заводоуковска- сопроводив их небольшой предысторией. Согласно положению, победители состязания были определены голосованием на официальных страничках музея в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Первую премию получила фоторабота "Сквер настоящих мужчин", которой отдали свои предпочтения большинство пользователей социальных сетей. Второе место заняла работа "Цвет настроения - рыжий", третье – "Место встречи изменить нельзя". Зрительские симпатии сложились так, что на всех трех призовых местах оказались фотографии одного автора – жительницы Заводоуковска Анны Тельминовой.

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