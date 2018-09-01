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Инсталляция про мигрантов Homeland | Hostland завершится презентацией фильма

Общество, 10:52 15 сентября 2018

Космос / Молодежный театральный центр | Фото: Космос / Молодежный театральный центр

Закрытие выставки-инсталляции про мигрантов Homeland | Hostland пройдет в большом зале молодежного театрального центра "Космос" 20 сентября в 19 часов. Здесь будет представлен документальный фильм, смонтированный из отзывов посетителей.

"Хочу сказать большое спасибо посетителям Homeland | Hostland за те отзывы, которые они оставили. Это значит, что проект городу нужен, что ему важны его герои, что тюменцы задумались о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются мигранты. Еще очень важный результат – благодаря выставке в жизни ее героев произошли изменения: кто-то впервые записывался в студии звукозаписи, кто-то впервые дал интервью для телевидения, а с Джонатаном мы будем делать музыкальный концерт", — рассказала автор проекта и режиссер театра "Ремарка" Юлия Вологжанина.

Выставка-инсталляция про мигрантов Homeland | Hostland — уникальный для Тюмени проект. В течение месяца, с 20 августа, в конференц-зале "Космоса" можно было послушать истории 8 мигрантов, которые переехали в областную столицу из Украины, Мали, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, США и Йемена, пишет "Мой портал".

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