Новые корпуса птицефабрики "Тюменский бройлер" введут в эксплуатацию в сентябре

Архивное фото. Строительство новых корпусов | Фото: admtyumen.ru Архивное фото. Строительство новых корпусов | Фото: admtyumen.ru

Три новых корпуса птицефабрики "Тюменский бройлер" введут в эксплуатацию в ближайшее время. Уже в сентябре в новых корпусах должны появиться первые цыплята.

"Сейчас ведутся пуско-наладочные работы по установке оборудования в самих птичниках. Технологии будут применены самые современные. Птицеводство за последние годы шагнуло далеко вперед. Это связано и с генетикой птицы, и с ее содержанием. Все это сопровождается ростом спроса на диетическое мясо", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

Помимо производственной деятельности, птицефабрика ведет ряд социальных программ.

"В частности мы приняли решение помогать своей продукцией благотворительной организации "Будущее начинается сейчас", которая дает пристанище больным и бездомным людям. Это не разовая акция - мясо птицы будем поставлять ежемесячно",- подчеркнула Оксана Величко.