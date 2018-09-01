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Новые корпуса птицефабрики "Тюменский бройлер" введут в эксплуатацию в сентябре

Экономика, 12:33 15 сентября 2018

admtyumen.ru Архивное фото. Строительство новых корпусов | Фото: admtyumen.ru

Три новых корпуса птицефабрики "Тюменский бройлер" введут в эксплуатацию в ближайшее время. Уже в сентябре в новых корпусах должны появиться первые цыплята.

"Сейчас ведутся пуско-наладочные работы по установке оборудования в самих птичниках. Технологии будут применены самые современные. Птицеводство за последние годы шагнуло далеко вперед. Это связано и с генетикой птицы, и с ее содержанием. Все это сопровождается ростом спроса на диетическое мясо", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

Помимо производственной деятельности, птицефабрика ведет ряд социальных программ.

"В частности мы приняли решение помогать своей продукцией благотворительной организации "Будущее начинается сейчас", которая дает пристанище больным и бездомным людям. Это не разовая акция - мясо птицы будем поставлять ежемесячно",- подчеркнула Оксана Величко.

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