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Тюменцы посетили международный образовательный форум "Евразия"

Общество, 13:16 15 сентября 2018

Международный молодежный форум «Евразия» | Фото: Международный молодежный форум «Евразия»

В Оренбурге завершился III Международный образовательный форум "Евразия". В этом году в нем приняли участие активисты от 18 до 35 лет из 77 стран и 80 регионов России.

Всего в течение недели образовательные, творческие и онлайн-площадки "Евразии" посетили более 800 человек. В этом году Тюменскую область на международном форуме представляли Юрий Алескеров, Ирина Конева и Александр Болдырев.

Участники посетили образовательную программу: лекции, практические интенсивы, форсайт-сессии, панельные дискуссии.

"Форумы — это общение с людьми, новые полезные знакомства и нахождение единомышленников. А форумы международного уровня — это погружение в другую культуру, возможность обмена опытом. В первый раз я был на "Евразии" в 2016 году. Но иностранцев по-прежнему много, если и есть барьеры, их интересно преодолевать", — поделился участник форума Александр Болдырев.

Каждый день форума был посвящен определенной теме: "Новые горизонты", "Евразия в центре событий", "Глобальные вызовы", "Новые возможности", "Россия для мира", "Создаем будущее вместе". Также на форуме работали тематические площадки, пишет "Мегатюмень".

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