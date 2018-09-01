Тюменцы посетили международный образовательный форум "Евразия"

| Фото: Международный молодежный форум «Евразия» | Фото: Международный молодежный форум «Евразия»

В Оренбурге завершился III Международный образовательный форум "Евразия". В этом году в нем приняли участие активисты от 18 до 35 лет из 77 стран и 80 регионов России.

Всего в течение недели образовательные, творческие и онлайн-площадки "Евразии" посетили более 800 человек. В этом году Тюменскую область на международном форуме представляли Юрий Алескеров, Ирина Конева и Александр Болдырев.

Участники посетили образовательную программу: лекции, практические интенсивы, форсайт-сессии, панельные дискуссии.

"Форумы — это общение с людьми, новые полезные знакомства и нахождение единомышленников. А форумы международного уровня — это погружение в другую культуру, возможность обмена опытом. В первый раз я был на "Евразии" в 2016 году. Но иностранцев по-прежнему много, если и есть барьеры, их интересно преодолевать", — поделился участник форума Александр Болдырев.

Каждый день форума был посвящен определенной теме: "Новые горизонты", "Евразия в центре событий", "Глобальные вызовы", "Новые возможности", "Россия для мира", "Создаем будущее вместе". Также на форуме работали тематические площадки, пишет "Мегатюмень".