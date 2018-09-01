Трудных подростков заинтересуют ледолазанием

архивное фото "Гипротюменнефтегаз" архивное фото "Гипротюменнефтегаз"

Трудных подростков социализируют ледолазанием. Соответствующая идея была подана на грантовый конкурс департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Помогать трудным подросткам можно с помощью занятий по скало- и ледолазанию - так считают в тюменской региональной молодежной общественной организации "Тюменская региональная федерация альпинизма". Соответствующую заявку организация подала на грантовый конкурс областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

"200 детей, которые содержатся в базе УМВД, которые реально нуждаются в помощи, в течение всего учебного года - с сентября по май - будут загружены разнообразными тренировками и мастер-классами. Будет и веревочный парк, и ледодром, и скалолазание. Все, чтобы у детей менялось мировоззрение, отношение к тем людям, которые их окружают", - пояснил на презентации проекта руководитель организации Тимур Гайнуллин.

Проект участвует в направлении "Работа с трудными подростками и детьми, оставшимися без попечения родителей", максимальная сумма гранта - 500 тысяч рублей. Проект по социализации трудных подростков с помощью спорта - не единственный на конкурсе: с подобной идеей выступили и представители "Федерации роллер спорта и скейтбординга Тюменской области".

Всего на грантовый конкурс были заявлены 36 проектов, презентация которых состоялось на минувшей недели. Минимальный размер грантовой поддержки - 50 тысяч рублей, максимальный в зависимости от направления варьируется в диапазоне от 300 до 500 тысяч рублей. Подведение итогов грантового конкурса запланировано на 20 сентября, сообщает "Вслух.ру".