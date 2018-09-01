Георгий Елаев поблагодарил тюменцев за поддержку комиксов о Тюмэне

официальная группа "ТЮМЭН". Автор Георгий Елаев официальная группа "ТЮМЭН". Автор Георгий Елаев

Автор комиксов о супергерое Тюмэне Георгий Елаев смог привлечь при помощи краудфандинга 73 тыс. 500 рублей для печати финала истории.

"Этого вполне хватит, чтобы напечатать постеры и футболки отличного качества, заплатить Юле за значки, закончить книгу, выпустить ее в цвете небольшим тиражом и разослать всем спонсорам ориентировочно в начале октября. Если удастся напечатать чуть больше книг - их можно будет найти в продаже у нас в магазине", - отметил Елаев.

Художник поблагодарил всех, кто принял участие в сборе средств, поддержал кампанию репостами в соцсетях, рисунками и добрыми словами.

"Мне даже во сне не могло привидеться, что мои попытки в комиксы способны кого-то тронуть. Но за эти два месяца я получил просто невероятную эмоциональную поддержку, и вот это самое чувство - оно гораздо важнее любых денег!", - признался Елаев.

Комикс про супергероя Тюмэна появился как шутка и пародия на супергероику, которая издается в России, пишет "Вслух.ру".