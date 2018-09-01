Готовится к печати сборник прозы известного сибирского писателя Михаила Тарковского

Архивное фото. Руководитель фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов | Фото: официальный сайт фонда Архивное фото. Руководитель фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов | Фото: официальный сайт фонда

Готовится к печати новая книга серии "Библиотека альманаха "Тобольск и вся Сибирь" - это сборник прозы известного сибирского писателя Михаила Тарковского. Книгу издаст Фонд "Возрождение Тобольска".

Михаил Тарковский известен своими повестями и рассказами, сборниками прозы "Замороженное время", "Тойота-креста", "Енисей, отпусти!", "Полет совы".

" Наша библиотека – это воссоединяющаяся по драгоценным крупицам изящная словесность в "сибирских берегах", которые в свою очередь безграничны, поскольку являются неотъемлемой частью русской литературы. А мы надеемся снова увидеть именитого писателя на презентации его новой книги в Тюмени и Тобольске", – рассказал газете "Тюменская область сегодня" председатель Фонда известный издатель и меценат Аркадий Елфимов.