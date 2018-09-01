Более тысячи семисот жителей региона написали IT-диктант

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 766 человек проверили свой уровень цифровой грамотности в первом в России диктанте по информационным технологиям, который состоялся в Тюмени 13 сентября. В этот день во всем мире отмечается День программиста.

Как сообщает Региональный информационно-образовательный центр, диктант проходил в двух форматах: очно и дистанционно. Свои цифровые знания онлайн проверили 1 тыс. 430 человек. Из них более 500 участников показали хороший результат — от 75 баллов и выше. 185 человек написали диктант на отлично, набрав от 95 баллов и выше. В среднем, чтобы ответить на все вопросы диктанта, участники тратили 17 минут. Вопросы измеряли знания участников по трем направлениям: базовые знания ПК, основы работы в сети интернет, а также новые направления – интернет вещей и блокчейн*.

Немало желающих было и на очных площадках — 336 человек. Три очные площадки работали на базах высших учебных заведений. В Тюмени на базе института математики и компьютерных наук участниками стали 116 человек: студенты и преподаватели вуза, а также учителя, школьники, журналисты, юристы, программисты и представители многих других профессий. В Тобольске в аудитории центра молодежных инициатив диктант написали 100 человек. На площадке Ишимского педагогического института ответили на вопросы 78 студентов и работников вуза.

С инициативой измерить сотрудников выступила служба реализации внешних инфраструктурных проектов "СИБУР Тобольска". Мероприятие прошло на смотровой площадке предприятия. С приветственным словом к участникам обратился директор центра информационных технологий "Сибирь" ООО "СИБУР ИТ" Дмитрий Ботвин. 42 сотрудника Тобольской площадки проверили свой уровень цифровой грамотности. Это еще раз подтверждает то, что сегодня цифровая грамотность важна не только для программистов, математиков и системных администраторов, но и для людей, активно использующих блага цифровой индустрии в жизни и работе.

Сейчас организаторы ведут подсчет результатов с очных площадок. В ближайшее время итоги будут подведены. Вместе с информацией о количестве набранных баллов респондентам будут направленны рекомендуемые к прохождению курсы.