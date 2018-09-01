Тюменские бизнесмены посетят международную выставку в Сургуте

Фото Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Фото Агентства инфраструктурного развития Тюменской области

Делегация нефтегазовых предприятий Тюменской области готовится к бизнес-миссии в Сургут, где 26-28 сентября пройдет XXIII международная специализированная выставка "Сургут. Нефть и Газ - 2018".

Для участников мероприятия будут организованы переговоры с деловыми кругами Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа.

"Югра – добрый сосед и исторический партнер Тюменской области. В любом городе Ханты-Мансийского автономного округа тюменский бизнес радушно встречают и готовы оказать всяческую помощь. В этот раз мы едем для укрепления бизнес-связей между нашими предприятиями, и, уверены, эта бизнес-миссия принесет весомые положительные результаты", - отметила вице-президент ТПП ТО Елена Аверина.

Полный список предприятий для поездки еще формируется, сообщает "Вслух.ру".