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Школьники расскажут нефтяникам, как извлечь трудноизвлекаемые запасы углеводородов

Общество, 09:49 16 сентября 2018

фотоархив: fmschool72.ru

Ученики областной физико-математической школы поучаствуют в соревнованиях нефтегазовых компаний "НЕФТЬ" наряду с профессиональными командами ведущих предприятий.

Мероприятие пройдет во время Тюменского нефтегазового форума 19 сентября с 9 до 17 часов в актовом зале "ЗапСибНИИГГ" (ул. Республики, 48).

Состязания состоятся в формате командной игры, имитирующей технологические и деловые особенности работы нефтедобывающих компаний. В них примут участие три профессиональные команды.

Каждой команде необходимо разработать месторождение с трудноизвлекаемыми запасами нефти. В их распоряжении есть все технологии: от сейсморазведки до сложнейших многозонных гидроразрывов пласта в горизонтальных окончаниях скважин, а также десятки поставщиков услуг. Основой соревнований является геологическая модель реального месторождения.

Напомним, впервые соревнования нефтегазовых компаний "НЕФТЬ" прошли в рамках Тюменского нефтегазового форума в 2016 году и вызвали живой интерес, став наиболее зрелищным элементом форума, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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