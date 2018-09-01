Инновационные методы лечения доброкачественных опухолей обсудили в Тюмени

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В тюменской областной клинической больнице №2 прошла междисциплинарная научно-практическая конференция "Целенаправленная высокоточная эмболизация. Результативность. Безопасность".

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, семинар собрал около 200 специалистов со всей страны, в том числе руководителей подразделений НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Леонида Кокова и Михаила Дамирова, а также научного руководителя отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения московской ГКБ №31 Сергея Капранова.

Врачи обсудили новые подходы к лечению доброкачественных опухолей органов малого таза, когда через прокол артерии с помощью катетеров в сосуды патологического очага вводятся частички специального медицинского пластика, полностью прекращающие в них кровоток. В результате опухоли уменьшаются в размерах, а симптомы купируются. В ОКБ №2 такой метод лечения применяется с 2014 года.

На конференции с докладами выступили четыре сотрудника больницы. Врач-гинеколог Екатерина Литвин и рентгенэндоваскулярный хирург Александр Коротких представили опыт применения метода эмболизации в гинекологии и акушерстве. За четыре года высокотехнологичное лечение успешно проведено 641 женщине.

Директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова, обратила внимание на взаимодействие врачей различной специализации, повышение их информированности о преимуществах новых методов лечения, применяемых в другой области медицины. Вся информация собрана на сайте.