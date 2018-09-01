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Тюменцы участвуют в конкурсах #сфоткайсясбабулей и #сфоткайсясдедулей

Общество, 11:23 16 сентября 2018

фото организаторов конкурса

В Тюмени стартует online-фотоконкурс с участием бабушек и дедушек. Принять участие может любой желающий - достаточно разместить в социальных сетях снимок под хештегами #сфоткайсясбабулей и #сфоткайсясдедулей.

Каждый участник может опубликовать не более одной фотографии. С 1 по 15 октября среди участников стартует online-голосование - .именно тюменцы решат, чья фотография с бабушкой или дедушкой самая креативная, яркая и запоминающаяся.

Победитель сможет сводить героя конкурсной фото в театр или на концерт: главный приз – сертификат на 5000 рублей на любые мероприятия Тюменского концертно-театрального объединения, сообщает "Мой портал".

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