Установку автономных дымовых пожарных извещателей обсудили в Тюменском районе

| Фото ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Нуждающимся семьям Тюменского района продолжат бесплатно устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели. Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Всего, начиная с 2015 года, за счет финансовых средств спонсоров в Тюменском районе установлено 618 дымоизвещателей в домах многодетных семей, в том числе неблагополучных, а также одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, - доложил инспектор группы АПДиС МОНД № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Антон Золотухин.

В 2018 году было установлено 48 таких приборов. Планируется установить еще 141. Главам администраций и муниципальных образований рекомендовано обратиться за дымовыми извещателями в отдел ГО и ЧС районной администрации, подготовить перечень частных жилых домов с печным отоплением, а также провести с гражданами профилактические беседы по пожарной безопасности, сообщает "Мегатюмень".