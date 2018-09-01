Михаил Федосеенков выпустил книгу "Тогда, и только тогда"

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"Тогда, и только тогда" - так назвал свою восемнадцатую книгу Михаил Федосеенков. Сборник состоит из стихов.

"Книга свежая. Свежая по концепции. Я долго шел к этому языку, искал просветленную поэтическую речь, которая не причастна к говору обыденному. В реальной жизни мы не говорим стихами, мы их придумываем – каждый со своей долей убедительности и мастерства. Сама структура стиха - есть выдумка, она не для повседневной речи, она условна, и в этой условности мы можем идти до самого конца, в том числе до применения перевертней, различных аллитерации, тропов, метафор, литот и всего-всего, что ещё дают нам возможности язык", - рассказал поэт.

Как пишет "Тюменская область сегодня", в новой книге Михаила Федосеенкова свои строфы найдут и любители игры в высшую математику стиха, и искатели потаенных смыслов.