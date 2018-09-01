В Тюмени объявлен кастинг начинающих актеров

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Тюменцы могут стать героями кинолент. Кастинг пройдет 18 и 19 сентября в мультицентре "Моя территория" с 18 до 21 часа.

Съемочная команда ищет актеров для двух игровых картин: "Привет, дневник" и "Ты выглядишь хорошо". Для первого на пробы ждут подростков 13-17 лет и актеров на роль их родителей: женщин 30-40 лет.

Для второго ролика нужны два молодых человека и две девушки 22-27 лет. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.

В качестве тестового задания организаторы предлагают прочитать стихотворение Романа Сефа "Слезы". Обе картины посвящены подростковым проблемам, теме взаимоотношения со сверстниками и родителями.

Отметим, что "Привет, дневник" написан по мотивам рассказа пятнадцатилетних Карины Сагитовой и Елизаветы Приходько. Девушки участвовали в конкурсе "Медианаставник" и предложили историю девочки-подростка, которая дает себе ровно три дня, чтобы вновь обрести смысл жизнь. Начинающий писатель и сценарист Егор Иванов заметил идею и оформил её в готовый для реализации сценарий. На создание второй картины Егора вдохновила статья журналистки Медузы Юлии Дудкиной "Меня травили. И я нашла тех, кто это делал".

"Иногда мы не задумываемся над тем, что можем ранить близкого человека поведением или безобидной шуткой, посмотрите вокруг: может, вы сами когда-то пережили такую ситуацию, и сейчас можете помочь другому. В основе историй — не только мысли и идеи ребят, которые как раз переживают период взросления и впервые сталкиваются с трудностями и проблемами взаимопонимания, выбора и дружбы, но и реальные события", — поделился мнением автор сценария, начинающий писатель Егор Иванов.

Отметим, Егор вошел в лонглист премиии "Лицей" им. Пушкина, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".