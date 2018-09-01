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Молодь стерляди выпустили в Тобол

Экономика, 16:32 16 сентября 2018

www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

11 тысяч особей стерляди выпустили в Тобол специалисты ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот".

По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслана Цицкиева это уже второй подобный опыт на территории региона.

"В прошлом году мы выпускали молодь стерляди в Тобол в Ялуторовском районе, в этом в Ярковском. Стерлядь более неприхотлива, чем муксун", - рассказал он.

По оценкам специалистов часть мальков осядет в Тоболе, часть - уплывет на север.

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