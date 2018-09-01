Тюменцы могут поддержать нуждающихся пенсионеров продуктовыми наборами

| фото: Дом милосердия «Богадельня» | фото: Дом милосердия «Богадельня»

Порадовать малоимущих пенсионеров продуктовыми наборами может каждый желающий. Сбор продуктов проводит тюменский центр "Богадельня".

Руководитель дома милосердия Галина Паршуткина рассказывает, что "Богадельня" ежегодно 1 октября с помощью благотворителей проводит акцию "Пусть осень жизни будет золотой".

"Мы формируем наборы из расчета на 50 человек и раздаем их на пунктах горячего питания. Состав продуктового набора: тушенка, рыбные консервы, крупа, сгущенное молоко, чай, сахар. Будем признательны за любую посильную помощь",- отметила Паршуткина.

Продукты можно привезти по адресу: ул. Чекистов, 31а, корпус 3 или позвонить по телефону 8 (3452) 27-50-90, пишет "Вслух.ру".