Тюменцы могут поддержать нуждающихся пенсионеров продуктовыми наборами
| фото: Дом милосердия «Богадельня»
Порадовать малоимущих пенсионеров продуктовыми наборами может каждый желающий. Сбор продуктов проводит тюменский центр "Богадельня".
Руководитель дома милосердия Галина Паршуткина рассказывает, что "Богадельня" ежегодно 1 октября с помощью благотворителей проводит акцию "Пусть осень жизни будет золотой".
"Мы формируем наборы из расчета на 50 человек и раздаем их на пунктах горячего питания. Состав продуктового набора: тушенка, рыбные консервы, крупа, сгущенное молоко, чай, сахар. Будем признательны за любую посильную помощь",- отметила Паршуткина.
Продукты можно привезти по адресу: ул. Чекистов, 31а, корпус 3 или позвонить по телефону 8 (3452) 27-50-90, пишет "Вслух.ру".