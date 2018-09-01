  • 16 сентября 201816.09.2018воскресенье
  • USD68,2826
    EUR79,9521
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменцы могут поддержать нуждающихся пенсионеров продуктовыми наборами

Общество, 17:38 16 сентября 2018

фото: Дом милосердия «Богадельня» | фото: Дом милосердия «Богадельня»

Порадовать малоимущих пенсионеров продуктовыми наборами может каждый желающий. Сбор продуктов проводит тюменский центр "Богадельня".

Руководитель дома милосердия Галина Паршуткина рассказывает, что "Богадельня" ежегодно 1 октября с помощью благотворителей проводит акцию "Пусть осень жизни будет золотой".

"Мы формируем наборы из расчета на 50 человек и раздаем их на пунктах горячего питания. Состав продуктового набора: тушенка, рыбные консервы, крупа, сгущенное молоко, чай, сахар. Будем признательны за любую посильную помощь",- отметила Паршуткина.

Продукты можно привезти по адресу: ул. Чекистов, 31а, корпус 3 или позвонить по телефону 8 (3452) 27-50-90, пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 16.09.2018Тюменские автоинспекторы привлекают общественность к урокам безопасности
18:00 16.09.201817 сентября - события дня
17:38 16.09.2018Тюменцы могут поддержать нуждающихся пенсионеров продуктовыми наборами
15:16 16.09.2018В Тюмени объявлен кастинг начинающих актеров