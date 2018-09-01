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Тюменские автоинспекторы привлекают общественность к урокам безопасности

Общество, 19:32 16 сентября 2018

Фото ГИБДД Тюменской области | Фото ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ГИБДД проводят уроки по безопасности дорожного движения в школах региона. В этих мероприятиях участвуют представители общественности, депутаты, ветераны, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Активные родители помогает детям правильно пересечь проезжую часть, вместе с автоинспекторами оценивает правильность применения удерживающих средств для перевозки детей.

В этом году на дорогах области получили травмы 297 детей, 4 ребенка погибли, 29 детей сбиты автомобилями на пешеходных переходах, каждый 15 пострадавший в аварии юный пассажир перевозился без удерживающего устройства. Каждый десятый ребенок получил травмы в ДТП по собственной неосторожности, в остальных случаях правила безопасности нарушили взрослые водители.

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