18 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Аграрном университете Северного Зауралья начнется торжественное открытие трудового семестра Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда "Северного Зауралья".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Западно-Сибирском инновационном центре начнется пресс-обход выставочной части Тюменского нефтегазового форума.

В Тюмени в 15 часов в городской поликлинике № 5 (ул. Московский тракт, 35а) начнется Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи.

В Тюмени с 16 до 18 часов в прокуратуре Центрального административного округа будет работать горячая линия для участников долевого строительства.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется кастинг актеров для игровых картин "Привет, дневник" и "Ты выглядишь хорошо".

В Тюмени в областном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями "Родник" пройдет областная детско-юношеская Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В д. Дударева Тюменского района в 15 часов по адресу ул. Цветочная, 1а начнется торжественное мероприятие по случаю присвоения отелю "Гарден" категории 3 звезды.

Этот день в истории:

1852 - Лев Толстой опубликовал свое первое литературное произведение - повесть "Детство".

1905 - в бедной шведской семье родилась легендарная актриса, звезда немого кино Грета Гарбо (Густафсон).

1928 - в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

1932 - в результате слияния нескольких арабских королевств образовалось государство Саудовская Аравия.

1934 - Советский Союз принят в Лигу Наций.

1941 - в Красной армии образованы первые четыре гвардейские дивизии. Появление советской гвардии связано с первыми успехами наших войск, достигнутыми в Смоленском сражении.

1961 - в Конго в авиакатастрофе погиб генеральный секретарь ООН, шведский политический деятель Даг Хаммаршельд.

1980 - в составе советского экипажа в космос отправился первый гражданин Кубы Тамайо Мендес.

1998 - у Манилы затонул филиппинский паром, 97 человек погибли.