Аспирант ТюмГУ отмечен дипломом первой степени на научной конференции в Ялте

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Аспиранты X-Bio Тюменского госуниверситета Таир Есенбаев и Мохаммед Аль-Музайкер успешно выступили на III Всероссийской научной конференции "Теплофизика и физическая гидродинамика" в Ялте, сообщает вуз.

Аспиранты представили результаты своих исследований по испарению капель на тонких пленках и управлению процессами самоорганизации микро- и наночастиц в коллоидных растворах.

Доклад Мохаммеда Аль-Музайкера был признан лучшим в секции "Гидродинамика и тепломассообмен в многофазных системах", а сам аспирант удостоен диплома I степени. В своем докладе он отметил, что управление процессами самоорганизации микро- и наночастиц в испаряющихся пленках и каплях коллоидных растворов имеет большое значение в современных фундаментальных и прикладных науках. В частности, в технологиях создания фотонных кристаллов, оптоэлектронных устройств, прозрачных и гибких проводников, а также технологиях модификации поверхностей существует проблема контроля и нанесения микро- и наночастиц в 2D и 3D конфигурациях. Аспирант предложил метод управления сборкой микро- и наночастиц, основанный на термически индуцированной конвекции Марангони.

В ТюмГУ Мохаммед, гражданин Республики Йемен, проводит исследования в лаборатории фотоники и микрофлюидики X-BIO под руководством федерального исследователя Натальи Ивановой.