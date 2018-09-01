Более двухсот жительниц Тюмени проверили здоровье в рамках акции "Доктор с вами"

| Фото: haveababy.com | Фото: haveababy.com

206 женщин, из которых 16% не посещали учреждения муниципального здравоохранения два года и более, прошли обследование в рамках профилактической акции "Доктор с вами" в поликлиниках Тюмени 15 сентября, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

По результатам мероприятия 13 человек взяты под диспансерное наблюдение. Всем обратившимся проведено обследование на микрофлору, цитологическое исследование для раннего выявления онкологических заболеваний. По показаниям проводилась кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Все женщины получили консультацию врача акушера-гинеколога.

В рамках профилактических акций "Доктор с вами" всегда проводится опрос пациентов об удовлетворенности подобными мероприятиями. В этот раз прозвучали предложения об организации семейного осмотра в течение одного дня. Также горожан интересует исследование на онкомаркеры.

Как сообщили в городском департаменте здравоохранения, профилактические акции направлены на первичное (скрининговое) обследование большого количества людей за короткое время, цель которых - выявление факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. В случае обнаружения отклонений в состоянии здоровья, человеку назначают дальнейшее обследование. Тестирование на онкомаркеры – специальное исследование, которое проводится по определенным показаниям и в профильных учреждениях.