19 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется Тюменский нефтегазовый форум.

В Тюмени в 11 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Сергея Медведева.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется пресс-конференция, посвященная итогам работы трудового семестра студенческих отрядов.

В Тюмени в 15 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется очередное заседание комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени.

В Тюмени в 16 часов в клубе "Чайная гавань" (ул. Минская, 102) начнется встреча в рамках социального проекта "Бабушка меняет профессию".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется кастинг актеров для игровых картин "Привет, дневник" и "Ты выглядишь хорошо".

Этот день в истории:

1356 – состоялось одно из главнейших сражений Столетней войны – битва при Пуатье.

1478 – Леонардо да Винчи завершил работу над "Моной Лизой".

1559 – у Флориды затонули пять испанских кораблей, около 600 человек погибли.

1710 – войска Петра I захватили Корелу.

1928 – на американских экранах впервые появился Микки-Маус.

1944 – Финляндия и СССР заключили перемирие.

1967 – в Новосибирске родился Александр Карелин, многократный чемпион мира, Олимпийских игр, СССР и России по греко-римской борьбе, Герой России.

2002 - испанский легкоатлет Чема Мартинес обогнал автобус.