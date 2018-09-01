20 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется Тюменский нефтегазовый форум.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется двадцать второе заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция об итогах участия юнармейцев Тюменской области в экспедиции к Внешним островам Финского залива и допризывной подготовке молодежи Тюменского региона в 2018-2019 учебном году.

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а, большой зал) начнется закрытие выставки про мигрантов "Homeland/Hostland".

Этот день в истории:

1246 - в Орде за отказ поклоняться идолам убит великий князь Киевский Михаил.

1378 - одновременно избраны два папы римских (Урбан VI и Клемент VII) - в католической церкви началась Великая Смута, длившаяся почти 40 лет.

1519 - началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.

1775 - Екатерина II назначила греческого монаха Евгения Вульгариса архиепископом новых земель Новороссии.

1744 - родился русский архитектор итальянского происхождения Джакомо Кваренги.

1778 - родился Фаддей Беллинсгаузен, российский мореплаватель, один из руководителей экспедиции, открывшей Антарктиду.

1792 - французы разбили австро-прусскую армию в битве при Вальми.

1934 - родилась Софи Лорен (Шиколоне), знаменитая итальянская киноактриса.

1942 - в Сталинграде продолжались тяжелейшие уличные бои.

1946 - впервые открылся один из самых престижных кинофорумов - Каннский кинофестиваль.

2001 - Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.