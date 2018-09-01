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Виталий Мутко: необходимо конкретизировать направления, где возможна поддержка КМНС

Экономика, 19:24 19 сентября 2018

правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Совещание по вопросам поддержки социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко 18 сентября.

Как сообщает пресс-служба Минстроя РФ, целью совещания был поиск новых подходов к повышению эффективности реализации государственной политики в данной сфере.

Вице-премьер призвал министерства и ведомства конкретизировать направления, по которым могут быть приняты меры, направленные на поддержку коренных малочисленных народов, в том числе в рамках государственных программ и национальных проектов.

Виталий Мутко поручил ФАДН России внести изменения в правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов.

"Я готов поддержать приоритетные направления расходования средств субсидий на основные проблемы, существующие в данной области: сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности и развитие традиционной культуры и языков коренных малочисленных народов", - сказал Мутко.

Вице-премьер также считает необходимым как можно быстрее завершить разработку порядка отнесения граждан к числу коренных малочисленных народов.

"Это социально значимая тема. В 28 субъектах Российской Федерации проживают 260 тысяч человек, которые относятся к 40 малочисленным народам и ведут традиционный для них образ жизни. Государство в рамках целевой программы и регионы должны поддержать их", - сказал Мутко.

Виталий Мутко также считает важным изучить опыт поддержки коренных малочисленных народов, осуществляемой субъектами Российской Федерации и добывающими компаниями. По его мнению, это позволит синхронизировать меры поддержки, оказываемой коренным малочисленным народам на федеральном и региональном уровнях.

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# Виталий Мутков , коренные малочисленные народы , поддержка

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