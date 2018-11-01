Уватский район готовится к переходу на новую систему обращения с отходами

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Уватский район готовится к внедрению новой схеме утилизации твердых коммунальных отходов. Она начнет действовать с 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уватского муниципального района.

По новой схеме твердые коммунальные отходы будут накапливаться на трех площадках: местами временного складирования определены полигоны ТБО в Увате, Першино и Демьянском. К 2022 году их планируется реконструировать в мусороперегрузочные станции. После накопления отходы будут перевозиться на ближайший мусороперерабатывающий завод – в Тобольск.

"Так как меняется порядок оплаты работ, вывозить мусор не в отведенные места либо нанимать для вывоза иных подрядчиков станет экономически нецелесообразно, – отметил глава администрации Сергей Путмин. – Оплата перевозчикам мусора будет производиться не за вывоз с контейнерной площадки, а за привоз на место складирования. Такая схема предполагает, что не только дворы и обочины, но и действующие свалки будут очищены от скопившихся отходов. Программа направлена на переработку не менее 80% и захоронение не более 20% отходов".

Квитанции по оплате за вывоз бытовых отходов будут предъявляться региональным оператором всем жителям, в том числе владельцам частных жилых домов. Сейчас квитанции оформляют муниципальные коммунальные предприятия.

В переходный период возможны трудности из-за отсутствия квалифицированных подрядчиков, изменения схем расположения контейнерных площадок. Однако в перспективе, считает Сергей Путмин, получится экологический эффект: ликвидация свалок и ежедневный вывоз мусора из контейнеров.

Отметим, в Уватском районе твердые коммунальные отходы, образованные населением, составляют в среднем 6 тысяч тонн в год. Установлено 1 тыс. 216 контейнеров.