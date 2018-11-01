19 ноября - события дня
Этот день в истории:
1493 - Колумб открыл Пуэрто-Рико.
1521 - папские войска захватили Милан, с чего началась война между династиями Валуа и Габсбургами.
1792 - Франция провозгласила помощь всем угнетенным народам.
1858 - провозглашено создание последней английской колонии в Северной Америке – Британской Колумбии (Канада).
1867 - во Франции русский капитан артиллерии Н. Телешов запатентовал первый реактивный самолет, названный теплородным духометом.
1891 - в Германии продана первая игрушечная железная дорога.
1893 - в газете "Нью-Йорк Велд" напечатана первая в мире цветная вкладка.
1938 - утверждена автономия Словакии и Прикарпатской Руси.
1942 - началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
1966 - во время испытания пушки "Харп" в Аризоне (США) снаряд достиг рекордной высоты 180 км.
1969 - бразильский футболист Пеле забил тысячный мяч в официальных матчах.
1986 - в СССР принят закон об индивидуальной трудовой деятельности.
1997 - Пол Маккартни впервые в мире провел премьеру симфонии по Интернету.