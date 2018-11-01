19 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Этот день в истории:

1493 - Колумб открыл Пуэрто-Рико.

1521 - папские войска захватили Милан, с чего началась война между династиями Валуа и Габсбургами.

1792 - Франция провозгласила помощь всем угнетенным народам.

1858 - провозглашено создание последней английской колонии в Северной Америке – Британской Колумбии (Канада).

1867 - во Франции русский капитан артиллерии Н. Телешов запатентовал первый реактивный самолет, названный теплородным духометом.

1891 - в Германии продана первая игрушечная железная дорога.

1893 - в газете "Нью-Йорк Велд" напечатана первая в мире цветная вкладка.

1938 - утверждена автономия Словакии и Прикарпатской Руси.

1942 - началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

1966 - во время испытания пушки "Харп" в Аризоне (США) снаряд достиг рекордной высоты 180 км.

1969 - бразильский футболист Пеле забил тысячный мяч в официальных матчах.

1986 - в СССР принят закон об индивидуальной трудовой деятельности.

1997 - Пол Маккартни впервые в мире провел премьеру симфонии по Интернету.