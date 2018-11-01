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Тюменские мастерицы защищали честь региона в Санкт-Петербурге

Общество, 13:36 18 ноября 2018

Людмила Шатохина/фото Ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте

Четыре тюменских рукодельницы приняли участие в конкурсе "Русь мастеровая", который состоялся в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Тюменка Ольга Козловская участвовала в номинации "Ткачество поясов", Марина Коба в номинация "Лоскутное шитье", Вероника Чикишева - вноминация "Набойка по ткани", а Людмила Шатохина - в номинации по изготовлению кукол, сообщает "Тюменская область сегодня".

Кроме того, в состав тюменской делегации на форуме вошел ансамбль "Камерата Сибири" под руководством Антона Шароева.

Соб. инф.

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