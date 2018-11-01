Образовательный проект "Лига старост" завершился в Тобольске

архивное фото официальной группы "Лига старост Тюменской области" архивное фото официальной группы "Лига старост Тюменской области"

58 старост учебных групп колледжей и вузов Тобольска соревновались за звание лучшего. Студенты участвовали в индивидуальных, командных и дополнительных оффлайн заданиях, а также проявляли свои умения в финальной ролевой игре.

"Лига старост - это возможность объединить лидеров студенческих групп в одно сообщество, чтобы они могли между собой общаться, работать и создавать проекты. Мы, в свою очередь, готовы оказать в этом ресурсную поддержку", - отметила, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Обладателем звания "Лучший староста Тобольска" стала студентка Тобольского медицинского колледжа Мария Борщук. Победители получили денежные призы и сертификаты для учебных групп на посещение аквапарка, лазертага или пиццерии, сообщает "КП".

Евгений Бабенко