Образовательный проект "Лига старост" завершился в Тобольске
58 старост учебных групп колледжей и вузов Тобольска соревновались за звание лучшего. Студенты участвовали в индивидуальных, командных и дополнительных оффлайн заданиях, а также проявляли свои умения в финальной ролевой игре.
"Лига старост - это возможность объединить лидеров студенческих групп в одно сообщество, чтобы они могли между собой общаться, работать и создавать проекты. Мы, в свою очередь, готовы оказать в этом ресурсную поддержку", - отметила, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.
Обладателем звания "Лучший староста Тобольска" стала студентка Тобольского медицинского колледжа Мария Борщук. Победители получили денежные призы и сертификаты для учебных групп на посещение аквапарка, лазертага или пиццерии, сообщает "КП".
Евгений Бабенко