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Новая продукция тюменского завода не уступает лучшим мировым образцам

Экономика, 15:24 18 ноября 2018

фото: www.bitex-siberia.ru

Не имеющая аналогов в России "резиновая" штукатурка - новый инновационный продукт завода "Битекс-Сибирь", который расположен в Заводоуковске.

"Мы для себя установили достаточно высокую планку. Все продукты, выходящие под брэндом FARBE, должны соответствовать лучшим мировым стандартам. При этом одно из главных условий - быть конкурентоспособнее зарубежных аналогов по цене", - отметил учредитель предприятия Андрей Снисаренко. Очередная разработка под условным названием "резиновая" штукатурка соответствует этим параметрам. Она выдержала как тестирование в специализированной лаборатории, так и испытания в полевых условиях. Результат оправдал все ожидания. Новая продукция уже запущена в производство.

Главное ее предназначение - гидроизоляция наружной поверхности здания и маскировка трещины и стыков. Еще один эффект, которого удалось достичь - защита дерева от влаги и грибков.

Соб. инф.

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