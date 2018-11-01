Новая продукция тюменского завода не уступает лучшим мировым образцам

фото: www.bitex-siberia.ru фото: www.bitex-siberia.ru

Не имеющая аналогов в России "резиновая" штукатурка - новый инновационный продукт завода "Битекс-Сибирь", который расположен в Заводоуковске.

"Мы для себя установили достаточно высокую планку. Все продукты, выходящие под брэндом FARBE, должны соответствовать лучшим мировым стандартам. При этом одно из главных условий - быть конкурентоспособнее зарубежных аналогов по цене", - отметил учредитель предприятия Андрей Снисаренко. Очередная разработка под условным названием "резиновая" штукатурка соответствует этим параметрам. Она выдержала как тестирование в специализированной лаборатории, так и испытания в полевых условиях. Результат оправдал все ожидания. Новая продукция уже запущена в производство.

Главное ее предназначение - гидроизоляция наружной поверхности здания и маскировка трещины и стыков. Еще один эффект, которого удалось достичь - защита дерева от влаги и грибков.

Соб. инф.