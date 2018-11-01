Солист цыганского ансамбля "Милай" выступил перед тюменскими бездомными
Дом милосердия "Богадельня" (Тюмень)
Пациенты тюменского дома милосердия "Богадельня" отметили дни рождения под песни цыганского ансамбля "Милай".
"Лечить людей - наша работа, а вот создавать им позитивный настрой – порыв души. Мы стараемся при каждой возможности радовать пациентов, будь то именины, дни рождения или крупные всероссийские праздники", - рассказала руководитель центра Галина Паршуткина.
Перед пациентами выступил солист ансамбля Александр Соловьев - бесплатно и по собственной инициативе, сообщает "Вслух.ру".
Соб. инф.