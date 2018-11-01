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Солист цыганского ансамбля "Милай" выступил перед тюменскими бездомными

Общество, 16:24 18 ноября 2018

Дом милосердия "Богадельня" (Тюмень)

Пациенты тюменского дома милосердия "Богадельня" отметили дни рождения под песни цыганского ансамбля "Милай".

"Лечить людей - наша работа, а вот создавать им позитивный настрой – порыв души. Мы стараемся при каждой возможности радовать пациентов, будь то именины, дни рождения или крупные всероссийские праздники", - рассказала руководитель центра Галина Паршуткина.

Перед пациентами выступил солист ансамбля Александр Соловьев - бесплатно и по собственной инициативе, сообщает "Вслух.ру".

Соб. инф.

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