Солист цыганского ансамбля "Милай" выступил перед тюменскими бездомными

Дом милосердия "Богадельня" (Тюмень) Дом милосердия "Богадельня" (Тюмень)

Пациенты тюменского дома милосердия "Богадельня" отметили дни рождения под песни цыганского ансамбля "Милай".

"Лечить людей - наша работа, а вот создавать им позитивный настрой – порыв души. Мы стараемся при каждой возможности радовать пациентов, будь то именины, дни рождения или крупные всероссийские праздники", - рассказала руководитель центра Галина Паршуткина.

Перед пациентами выступил солист ансамбля Александр Соловьев - бесплатно и по собственной инициативе, сообщает "Вслух.ру".

Соб. инф.