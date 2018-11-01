Тюменцы стали рекордсменами футбольной акции "Уличный красава"

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Тюменская область стала одним из регионов-рекордсменов по числу участников регионального этапа всероссийской футбольной акции "Уличный красава", которую проводит "Молодежка ОНФ". В регионе в акции приняли участие более 50 команд, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Участники акции - непрофессиональные спортсмены, им от 14 до 17 лет. Кроме Тюменской области, в числе лидеров Забайкальский край - здесь участие в акции приняли более 200 команд и Чечня - более 150 команд. Отборочные игры уже прошли в 250 муниципальных образованиях страны. Игры регионального этапа будут проходить в областных, краевых и республиканских центрах с 12 по 25 ноября.

Все участники акции получают сертификаты, победители первого, муниципального, этапа в качестве призов получили фирменные футбольные мячи. Лучшие региональные команды пройдут в следующий этап соревнований, который состоится 9 декабря в восьми федеральных округах. Финал акции пройдет 24 декабря на одном из стадионов, принимавших Чемпионат мира по футболу 2018 года. Главный приз акции - сертификат на установку футбольного поля во дворе победившей команды.

Соб. инф.