Книга об афганской войне издана в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Документальная книга полковника ФСБ в отставке Николая Зензина "На опасных тропах Афганистана", посвященная 30-летию вывода советских войск из этой страны, издана в Тюмени,

"Война в Афганистане продолжалась почти 10 лет – с 25 декабря 1979 года 15 февраля 1989 года. За это время в военных действиях участвовали свыше 600 тысяч солдат и офицеров, более 15 тысяч наших ребят погибли. В Афганистане воевали более 3 тысяч военнослужащих из Тюменской области, 134 из них домой не вернулись. За почти 30 лет, которые прошли после окончания войны, умерли еще более 400 человек", - рассказал член Союза журналистов России, лауреат премии имени Виктора Муравленко Николай Зензин.

В сборе материала для книги автору помогали ветераны пограничных войск и горганов осударственной безопасности, служившие в Кабуле, Баграме и Джелалабаде. Часть тиража будет передана в городской и областной советы ветеранов. Книги также появятся также в школьных и городских библиотеках, сообщает "Тюменская область сегодня".

Соб. инф.