20 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в региональном социально-реабилитационном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14 а) начнутся консультации с юристами для всех желающих в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 10 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется работа лаборатории "Театр художника".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Зрение: как коварные болезни подступают незаметно. Результаты работы офтальмологической службы".

В Тюмени в 11 часов 40 минут в детском технопарке "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а) начнется презентация федеральной сети "Кванториум".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) в кабинете № 323 начнется пресс-конференция ЛДПР.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени пройдет XVI областной конкурс "Мастер педагогического труда по внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы".

Этот день в истории:

1814 - английская газета "Таймс" впервые в мире отпечатана массовым тиражом на печатном вальцовом прессе.

1814 - на балу в Вене впервые исполнена кантата Людвига ван Бетховена "Торжественная минута".

1830 - началось польское восстание, главнокомандующий русских войск великий князь Константин бежал.

1916 - американские войска оккупировали Доминиканскую республику.

1918 - в Нарве провозглашена Эстонская Советская республика.

1920 - в Армении установлена советская власть.

1932 - подписан советско-французский договор о ненападении.

1939 - Испания и Германия заключили секретный договор о предоставлении испанских портов для захода немецких военных кораблей.

1942 - в США введены ограничения на торговлю и потребление кофе.

1945 - провозглашено создание Федеративной Республики Югославия.

1947 - Генеральная Ассамблея ООН одобрила план разделения Палестины на еврейское и арабское государства.

1975 - Билл Гейтс придумал название своей будущей компании.