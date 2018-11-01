На площади 400-летия Тюмени зальют самый большой в городе каток

Самый большой каток в Тюмени зальют на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра. Его площадь составит более 4 тыс. кв. м, для его подготовки будут использованы две ледозаливочные машины.

"Вечером на катке предусмотрено освещение, музыкальное сопровождение и работа аниматоров, будет также работать прокат коньков. Посетители со своими коньками смогут наточить их прямо не месте", - рассказал директор дома рекламы "Клякса" Александр Андросов.

Эта организация заливала зимой 2017 года лед в сквере Комсомольском. По словам Александра Андросова, вход на каток у драмтеатра будет платным, стоимость посещения пока не определена. Отказаться от свободного выхода на лед заставил негативный опыт.

"С бесплатным катком в Комсомольском сквере были проблемы - посетители распивали спиртное, запускали на льду фейерверки, портили имущество и даже получали травмы", - рассказал Андросов.

На новом катке будут работать диджей, инструкторы, предусмотрена анимация, чтобы программа получилась насыщенной и интересной.

Николай Ступников