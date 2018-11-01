Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд завершает трудовой семестр
50 представителей межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда "Северного Зауралья" из УФО подведут итоги работы на высокотехнологичных предприятиях аграрного комплекса региона на торжественном закрытии трудового семестра, которое пройдет в вузе 23 ноября.
По данным управления информационной политики учебного учреждения, студентов, наиболее ярко проявивших организаторские таланты и профессиональные умения, представят в департамент АПК Тюменской области для зачисления в кадровый резерв.
После вручения дипломов и небольшого концерта студентов ждет экскурсия по Тюмени.
Государственный аграрный университет Северного Зауралья стал одним из победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году. Из федерального бюджета через Федеральное агентство по делам молодежи профинансирован проект "Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд "Северного Зауралья" на сумму 1 млн рублей.
Проект реализован совместно с тюменским региональным отделением общественной организации "Российские студенческие отряды".