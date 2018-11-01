Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд завершает трудовой семестр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 представителей межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда "Северного Зауралья" из УФО подведут итоги работы на высокотехнологичных предприятиях аграрного комплекса региона на торжественном закрытии трудового семестра, которое пройдет в вузе 23 ноября.

По данным управления информационной политики учебного учреждения, студентов, наиболее ярко проявивших организаторские таланты и профессиональные умения, представят в департамент АПК Тюменской области для зачисления в кадровый резерв.

После вручения дипломов и небольшого концерта студентов ждет экскурсия по Тюмени.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья стал одним из победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году. Из федерального бюджета через Федеральное агентство по делам молодежи профинансирован проект "Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд "Северного Зауралья" на сумму 1 млн рублей.

Проект реализован совместно с тюменским региональным отделением общественной организации "Российские студенческие отряды".