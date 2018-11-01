21 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 10 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пресс-конференция Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга и звезды телеканала НТВ Игоря Лантратова.

В Тюмени с 10 до 17 часов в Областной клинической больнице № 1 (ул. Котовского, 55) продолжится семинар-тренинг "Открытая реанимация".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 17 часов в отеле "Восток" начнется Открытая лекция школы парламентаризма "Открытые государственные данные и СМИ".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в зале "Атриум" тюменского технопарка начнется мероприятие, посвященное 10-летию технопарка.

В Тобольске в 11 часов 50 минут начнется пресс-тур на строительную площадку крупнейшего нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим".

Этот день в истории:

1620 - "отцы-основатели" прибыли в Северную Америку и провозгласили первую американскую Конституцию.

1766 - в Филадельфии открыт первый в Северной Америке театр.

1783 - в Париже совершен первый полет людей на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом.

1789 - Северная Каролина стала 12-м штатом США.

1942 - открыт хайвэй с Аляски через Канаду.

1980 - мыльная опера "Даллас" собрала рекордную телеаудиторию – 41,5 млн зрителей.

1989 - впервые состоялась прямая телетрансляция заседаний английской Палаты общин.

1990 - на аукционе "Кристи" в Лондоне скрипка Страдивари продана за 947 тыс. фунтов.

1997 - в Англии группа из шести поваров за час очистила и порезала 213 кг моркови.

1997 - в Шотландии зафиксирован рост самого длинного в мире домашнего кота – 102,85 см от носа до кончика хвоста.