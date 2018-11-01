22 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" губернатор Тюменской области Александр Моор обратится со своим первым посланием к региональному парламенту и жителям Тюменской области.

В Тюмени с 10 до 11 часов в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) состоится ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) Студенческий совет Тюменской области организует открытое обсуждение послания губернатора Александра Моора.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 15 часов на Городской площади (ул. Первомайская, 20) начнется торжественная встреча главного Деда Мороза страны из Великого Устюга.

В Тюмени в 16 часов в Тюменском институте культуры. Областной научной библиотеке им. Д. И.Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская 63), мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти 1) стартует IX фестиваль документального кино "КинЗА".

В с. Омутинское в 14 часов в Центре занятости (ул. Терешковой, 2а, пом. 2_ начнется ярмарка учебных мест для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений.

Этот день в истории:

1318 - в Орде убит великий князь владимирский Михаил Ярославич.

1801 - родился Владимир Даль, русский филолог и этнограф, автор "Словаря живого великорусского языка".

1890 - родился выдающийся французский государственный, военный и политический деятель Шарль де Голль, первый президент Пятой республики.

1906 - по инициативе премьер-министра России Петра Столыпина издан указ о разрешении свободного выхода крестьян из общины и устройстве хуторов и отрубов. Так началась столыпинская аграрная реформа.

1916 - покончил с собой американский писатель-романтик Джек Лондон (настоящее имя – Джон Гриффит).

1922 - родился красноярский художник Александр Калинин.

1942 - две советские армии соединились в районе города Калач и окружили группировку гитлеровских войск, штурмовавшую Сталинград. В кольце оказались 22 дивизии противника.

1956 - открылись XVI Олимпийские игры в Мельбурне.

1963 - совершено одно из самых громких преступлений в истории США – в Далласе убит президент Соединенных Штатов Джон Фицджеральд Кеннеди.

1967 - родился Виктор Пелевин.

1982 - город Набережные Челны переименован в Брежнев. Прежнее название городу вернули в 1988 году.

1990 - Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании.

1993 - национальной валютой Армении стал драм.

1999 - из-за падения военного самолета на высоковольтную линию 800 тыс. домов Токио остались без света.

2002 - в США испытывают самолет с меняющимся крылом.