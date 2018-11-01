23 ноября - события дня

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется 26 заседание депутатов Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени с 9 до 15 часов в Государственном аграрном университете Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе 2, 3 уч. корпус) состоится закрытия трудового семестра "Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда "Северного Зауралья".

В Тюмени в 11 часов в Центре подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону (ул. Советская, 19) начнется пресс-конференция Луизы Носковой.

В Тюмени с 13 до 14 часов в большом зале администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется День работников АПК Тюменского района. Торжественное награждение по итогам сельскохозяйственного года.

В Тюмени в 14 часов в отеле "Спасская" (Ленина, 2а) начнется пресс-конференция, посвященная VI Открытому региональному чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019.

В Тюмени в 14 часов в спортивном комплексе (ул. Садовая, 109/1) начнется первенство Тюменской области по боксу.

В Тобольске в 10 часов начнется Межрегиональная научно-практическая конференция "Диалог культур".

Этот день в истории:

1800 - родился Михаил Погодин, русский историк.

1864 - умер Василий Струве, российский астроном, создатель Пулковской обсерватории.

1875 - родился Анатолий Луначарский, нарком просвещения в 1917-1929 годах.

1908 - родился Николай Носов, советский детский писатель.

1917 - совместным декретом ВЦИК и Совнаркома были упразднены все сословия и чины.

1934 - умер Иван Сытин, российский издатель, популяризатор русской книги.

1965 - на учредительном съезде в Москве образован Союз кинематографистов СССР.

1991 - певец Фредди Меркьюри официально объявил, что болен СПИДом.

1997 - обанкротилась одна из крупнейших в мире финансовых империй – японская корпорация Ямаичи.

1998 - в Бирмингеме (Англия) выступил самый большой в истории музыкальный оркестр, состоящий из 3 тыс. 503 музыкантов.

1999 - Денни Де Вито объявил о своем решении снять религиозный триллер "Откровения".

2000 - скончался знаменитый мультипликатор Вячеслав Котеночкин.