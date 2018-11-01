26 ноября - события дня

В Тюмени в 9 часов от филиала ФКУ "Уралуправтодор" (ул. Челюскинцев, 29/1) начнется пресс-тур по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень.

В Тюмени с 10 до 12 часов по адресу: ул. Республики, 56, – специалисты Пенсионного фонда проведут консультационный день для граждан.

Этот день в истории:

1580 – гражданская война во Франции завершилась признанием права гугенотов на вероисповедание.

1724 – по приказу Петра I за взятки и любовную связь с Екатериной казнен камергер императорского двора Виллим Монс.

1769 - учрежден Георгиевский крест.

1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук высадился на Гавайских островах для исследований.

1855 – во время формирования польского легиона для похода против России умер от холеры польский поэт Адам Мицкевич.

1884 – в России введен налог на недвижимость.

1894 – наследник русского престола Николай (будущий Николай II) женился на Александре Федоровне.

1898 – у мыса Код затонул американский пароход "Портланд", 157 человек погибли.

1906 – Теодор Рузвельт вернулся из поездки по Центральной Америке, завершив первый визит президентов США за границу.

1907 – в Северном море из-за шторма затонул турецкий пароход "Каптан", 110 человек погибли.

1914 – из-за взрыва у берегов Англии при погрузке боеприпасов взорвался и затонул британский военный корабль "Балварк", 788 человек погибли.

1929 – Бухарин, Рыков и Томский опубликовали заявление о признании ошибочности своих взглядов.

1941 – японская авиация получила приказ начать подготовку к нанесению удара по американской базе в Перл-Харборе.

1948 – издан указ президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, калмыков, ингушей, чеченцев, балкар, крымских татар в отдаленные районы страны.

1959 – Эрнесто Че Гевара назначен главой Национального банка Кубы.

1965 – Франция стала третьей страной в мире, запустившей космический спутник.

1966 – в Бретани Шарль де Голль открыл первую в мире приливную электростанцию.

1968 – Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию о неприменении срока давности к военным преступникам.

1976 - зарегистрирована торговая марка "Майкрософт".

1977 – во Львове открыт памятник русскому первопечатнику Ивану Федорову.

1988 - группа "Пинк Флойд" посетила Байконур.