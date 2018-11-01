24 ноября - события дня

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142)начнется Осенний чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм.

В Тюмени в 10 часов в СК Центральный (ул. Орджоникидзе, 60) стартует Областной турнир по настольному теннису, посвященный памяти В. И. Муравленко.

В Тюмени в 15 часов в Доме Печати (ул. Осипенко, 81) откроется выставка слепого фотографа "Просто жить" в рамках грантового конкурса "Моя идея".

В Тюмени в 16 часов в спортзале ТИУ начнется чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд в сезоне 2018-2019 гг.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в Loft TMN (ул. Тихий проспект, 2) начнется Выпускной для участников и наставников социального проекта "Шанс".

Этот день в истории:

1615 - французский король Людовик XIII в 15-летнем возрасте женился на Анне Австрийской.

1632 - в семье еврейского купца родился Бенедикт (Барух) Спиноза, голландский философ.

1638 - казацкая рада утвердила устав запорожских казаков.

1642 - голландский мореплаватель Абел Тасман открыл остров Тасмания.

1659 - заключен Пиренейский мир, завершивший 24-летнюю войну между Францией и Испанией.

1729 (13 ноября по старому стилю) - родился величайший из русских полководцев Александр Суворов.

1817 - состоялась одна из самых знаменитых в русской истории дуэлей. Стрелялись отпрыски двух знатнейших аристократических семейств России – кавалергард Василий Шереметьев и камер-юнкер граф Александр Завадовский. Шереметьев получил смертельное ранение в живот.

1842 - в редакции "Рейнской газеты" впервые встретились два будущих классика Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

1905 - в Севастополе началось восстание моряков, солдат гарнизона и рабочих морского порта. Вскоре во главе восстания встал лейтенант в отставке Петр Шмидт.

1941 - родился Александр Масляков, бессменный ведущий КВН.

1916 - умер Хайрем Максим, американский конструктор оружия, изобретатель знаменитого станкового пулемета.

1962 - образован Совет народного хозяйства СССР, который должен был координировать деятельность региональных совнархозов.

1963 - некий Джек Руби принародно застрелил Ли Харви Освальда, подозреваемого в убийстве американского президента Джона Кеннеди.

1973 - умер Николай Камов, создатель серии советских боевых вертолетов.

1991 - от СПИДа умер солист группы "Куин" Фредди Меркьюри.

2000 - чешские египтологи обнаружили нетронутую гробницу.

2003 - в Великобритании в мусорной корзине одного из комиссионных магазинов найдена миниатюра Рембрандта "Мужчина и женщина попрошайки беседуют" размером 8 на 7 см. Гравюра была отпечатана через некоторое время после смерти художника с созданной им в 1630 году заготовки.