30 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Медицинском городе (ул. Юрия Семовских, 14, конференц-зал) начнется Межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы лабораторных исследований в судебной медицине".

В ООО "Ясень-агро" (Тюменская область, с. Покровское, ул. Полевая, 1/2) в 10 часов начнется региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в Тюменской области в номинации "Лучший обвальщик мяса".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется церемония открытия Всероссийского Smart City & IoT Хакатона.

В Тюмени 12 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова откроется фестиваль "Блогеры без фильтров".

В Тюмени в 14 часов в спортивной школе "Водник" начнется мастер-класс по подготовке хоккейных кортов и ледовых площадок.

В Тюмени в 12 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнется акция "Музей для всех!".

Этот день в истории:

1619 - американские поселенцы Вирджинии впервые отпраздновали День благодарения.

1700 - в битве у Нарвы шведский король Карл XII наголову разбил русскую армию Петра I.

1731 - из-за землетрясения разрушена значительная часть Пекина, погибли около 100 тыс. человек.

1794 - за подавление польского восстания русский полководец Александр Суворов получил звание фельдмаршала.

1853 - русская эскадра адмирала Нахимова одержала победу над турецким флотом в Синопском сражении.

1914 - кинодебют Чарли Чаплина.

1917 - Совнарком России национализировал первое крупное предприятие (Орехово-Зуевскую мануфактуру).

1917 - подпольное Временное правительство России выпустило обращение с призывом к борьбе против большевиков.

1932 - в США завершился самый длинный в истории танцевальный марафон, длившийся 4152,5 часа (с 6 июня).

1941 - фашисты возле Риги провели массовую казнь латышских и немецких евреев.

1944 - советские войска заняли город Эгер (Венгрия).

1956 - компания Си-Би-Эс первой в мире выпустила в эфир передачи с видеокассет.

1966 - Барбадос стал независимым государством.

1978 - в Сиднее Венди Уолл установила мировой рекорд по застиланию постели - 28,2 секунды.

1982 - Маргарет Тэтчер пытались взорвать.

1986 - чешский теннисист Иван Лендл стал первым теннисистом, заработавшим свыше 10 млн долларов.

1992 - Верховный суд России признал законным декрет Ельцина о запрете КПСС, но отменил запрет областных организаций партии.

1993 - в Британии специальная королевская комиссия призвала запретить эксперименты по клонированию.

1993 – вооруженный конфликт между Абхазией и Грузией завершился мирными переговорами.

1993 - Борис Ельцин утвердил двуглавого орла в качестве национального герба России.

1995 - Билл Клинтон стал первым президентом США, посетившим Северную Ирландию.

1997 - австралийцы Рей и Элен Парк признаны мировыми рекордсменами по количеству имеющихся у них весов (на этот день у них было 2 тыс. 549 весов).

1998 - Любко Георгиевски стал самым молодым премьер-министром мира, заняв офис главы правительства Македонии, когда ему было 32 года.

1999 - в Москве с поличным при получении секретной информации задержана секретарь посольства США в России Черри Либернайт.

2000 - газета "The Sun" уведомила о намеченной свадьбе Мадонны и Гая Ричи.