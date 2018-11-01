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Серия лекций о современном дизайне и моде прошла в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова

Общество, 08:23 24 ноября 2018

Фото: museum-72.ru

Лекции и выставки в рамках XX Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна, искусств прошли в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Гости фестиваля, представители омской школы моды Юлия Герасимова и Наталья Соснина провели лекцию на тему "Костюм и мода как воплощение гендерных трансформаций".

Об основных трендах "Лондонского фестиваля дизайна – 2018" интересно рассказал председатель жюри, член Союза дизайнеров России Виктор Брагин. Программу продолжило открытие двух выставок.

В экспозициях выставочного проекта "Нестрогая достоверность" демонстрировались произведения членов Союза дизайнеров России Михаила Гардобея и Елены Улькиной - живописные полотна, работы, выполненные в технике "инкрустация по драпу".

Организатор Тюменского фестиваля – Тюменское региональное отделение Союза дизайнеров России при поддержке факультета дизайна, визуальных искусств и архитектуры Тюменского государственного института культуры.

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