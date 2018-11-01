Молодым мамам помогают открыть бизнес

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Финансовую помощь в рамках государственной услуги по самозанятости готовы предоставить жителям Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Так, мама трехлетней дочки Екатерина Филисюк превратила хобби в бизнес. "Началось с простого хобби - выращивания семян и бобово-масляничных культур, сок которых очень полезен для здоровья. Когда родился ребенок, я поняла, что хочу заниматься своим делом на постоянной основе. Обратилась в Центр занятости, и, когда меня зарегистрировали в качестве безработной, появилась возможность начать свой бизнес. Благодаря этой услуге я смогла осуществить свою мечту – работать и параллельно заниматься воспитанием ребенка", - рассказала она.

Чтобы получить материальную поддержку на открытие собственного дела от службы занятости, необходимо: зарегистрироваться в качестве безработного, пройти тестирование на выявление готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, составить бизнес-план и защитить его, зарегистрировать в налоговой инспекции свое предприятие.

Как пишет "АиФ - Западная Сибирь", более подробную информацию можно получить в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района (ул.Республики, 204В, корп.3, кабинет 304).