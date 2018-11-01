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На выставке проекта "Академия рукоделия" представят более двухсот работ

Общество, 10:14 24 ноября 2018

Фото Людмилы Гузюк

Победители Международных парадельфийских игр выступят на закрытии проекта "Академии рукоделия". Мероприятие пройдет в в Центре татарской культуры 29 ноября.

Гостей события ждет творческий сюрприз от Эльзы Фоминой и Елизаветы Фоминцевой, которые накануне вернулись с парадельфийских игра в Удмуртии.

Напомним, что проект "Академии рукоделия" реализовывался на базе Калининской организации инвалидов и состоял из серии творческих мастер-классов. Участники занимались скрапбукингом и декупажем, а также работали с натуральным и искусственным камнями. Теперь организаторы готовы представить результаты двухмесячной работы — более 200 поделок.

"На занятиях царит атмосфера позитива. Если кому-то трудно, то ему всегда помогают другие. Весь проект сопровождают веселье и смех, педагоги даже иногда замечания делают. Мы создали общие чаты в социальных сетях, там размещаем информацию, делимся своими работами и советуемся с мастерами. Очень не хочется, чтобы проект заканчивался" — рассказала организатор Елизавета Фоминцева.

Важно отметить, что проект "Академия рукоделия" выиграл грант в размере 97 тыс. 700 рублей в конкурсе проектов "Моя идея". На выделенные средства команда закупит необходимые, пишет "Мегатюмень".

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